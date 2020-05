I lavoratori delle mense scolastiche pronti ad una causa collettiva

CIVITAVECCHIA – Momento estremamente delicato per i lavoratori delle mense scolastiche. Alla chiusura estiva delle scuole, con la mancanza di retribuzione per i circa 50.000 lavoratori di questo settore durante le vacanze estive, si è aggiunta quest’anno la pandemia del coronavirus. Le norme emanate del Governo hanno impedito che gli ultimi due mesi si trasformassero in tragedia, con la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga che ha permesso il recupero di una buona parte degli stipendi. Il decreto legge in uscita in questi giorni, permetterà, con la proroga della CIGD, per ulteriori 9 settimane, di mantenere il recupero parziale delle somme per i lavoratori. Contemporaneamente, in diverse regioni italiane, sono partite iniziative dei sindacati per superare, a livello nazionale, le problematiche del settore affrontate recentemente anche dalla stampa nazionale.

“E’ opportuno ricordare – spiega Gianfranco Forno a nome della categoria a livello cittadino – che nel 1995/1996 i lavoratori delle mense scolastiche percepivano, nel periodo estivo, la disoccupazione, successivamente abrogata da altre leggi. L’altro grave problema che hanno i lavoratori delle mense scolastiche è quello che la maggior parte di essi ha un part time verticale che, ancora oggi, li penalizza ai fini della contribuzione utile per la pensione di anzianità e/o di vecchiaia, malgrado la Corte di Giustizia Europea con la Sentenza del 10 giugno 2010 (relativa ai procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08) abbia affermato che la disciplina italiana sul trattamento pensionistico previsto per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico è sfavorito rispetto a quello concernente gli altri lavoratori. Da tempo l’INPS sta contestando l’operatività di quanto affermato dalla Corte Europea, ma nelle diverse cause, molte già chiuse dalla Cassazione, continua a perderle e a pagare le spese del giudizio. Proprio una recente Ordinanza della Cassazione Civile, Sezione L n. 8160 pubblicata il 24 aprile 2020 ha rigettato il ricorso dell’INPS (anche in seguito all’orientamento consolidato della Corte, di oltre 10 sentenze conformi negli ultimi 4 anni). Di questa situazione, che porterà quasi sicuramente ad una causa collettiva delle lavoratrici da me assistite, è stata già informata la segretaria locale della FILCAMS CGIL, l’Assessore del Comune di Civitavecchia Claudia Pescatori ed il senatore Alessandro Battilocchio per affrontare entrambe le problematiche, soprattutto a livello nazionale”.