I Giovani Democratici dibattono sul Presidente della Repubblica

CIVITAVECCHIA – Si svolgerà lunedì 17 gennaio, alle ore 18.45, presso la sezione del PD Enrico Berlinguer di Civitavecchia, l’iniziativa “Il Presidente della Repubblica” promossa dai Giovani Democratici. Saranno ospiti il Costituzionalista e capogruppo Pd alla commissione affari costituzionali Stefano Ceccanti e la segretaria nazionale dei Giovani Democratici Caterina Cerroni.

“Ci apprestiamo a vivere un passaggio storico – dichiara il Segretario dei Giovani Democratici, Matteo Vecchi – della quello dell’elezione del Capo dello Stato, che sarà chiamato a guidare il Paese nella fase di ripresa dalla pandemia e che dovrà indicare i governi incaricati della gestione del più grande piano di aiuti della storia europea. Sarà interessante confrontarsi col Prof. Ceccanti, capogruppo pd della commissione affari costituzionali a nemmeno una settimana da quando siederà in aula per la votazione del futuro Presidente. inoltre la presenza di Caterina Cerroni ci rende orgogliosi in quanto offrirà senz’altro spunti di riflessione di una generazione che sarà- o almeno speriamo- al centro delle agende future di governo. Prima dell’inizio dell’iniziativa sarà letto da un nostro iscritto un estratto dal discorso di David Sassoli al momento dell’elezione come Presidente del Parlamento Europeo”.