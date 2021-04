I Giovani Democratici: “Degrado in zona Uliveto. Dov’è il Comune?”

CIVITAVECCHIA – I Giovani Democratici denunciano lo stato di degrado in parte del Parco Martiri delle Foibe e nel quartiere Uliveto, dove i suoi esponenti, insieme a quelli di Civitavecchia C’è, si sono recati sabato scorso per un sopralluogo:

“Se l’area data in gestione ai proprietari della pizzeria interna al parco risulta veramente in buone condizioni – affermano i Giovani Democratici – al di fuori di questa il parco vive una situazione di degrado assoluto: le piste e i sentieri utilizzati per la corsa e altre attività motorie presentano dissestamenti vari, vegetazione fuori controllo sia all’interno del dog-park, sia nella zona tra il parco e il fosso sottostante, sia nel sentiero che collega il parco a Via Corradetti, molto trafficato quotidianamente dagli studenti del Marconi. La situazione precipita se si guarda poi all’area e alle mura che dividono il parco dal Liceo Artistico e dalla scuola dell’infanzia di Via Adige, quando gli studenti passata la pandemia torneranno ad affollare gli spazi all’aperto della loro scuola si troveranno faccia a faccia con mura pericolanti che a prima vista potrebbero cadere da un momento all’altro, e con una situazione di degrado visibile anche all’interno delle strutture. Anche il quartiere Uliveto versa in condizioni pietose, in totale stato di abbandono: sia nella zona di Via Santa Barbara che in quella sorta di area verde difficilmente definibile “parchetto” di via Bastianelli. Nel tratto finale di Via del Bricchetto invece la rete che divide la via dall’area sottostante della stazione è rotta con la presenza di un dislivello di un paio di metri che si trasforma a tutti gli effetti in un pericoloso dirupo senza barriere”.

“Chiediamo che il Comune – concludono – si occupi delle aree pubbliche e di chi le usa, tramite il ripristino a pieno ritmo dei servizi di cura del verde, dei servizi di spazzamento e di tutte quelle attività di manutenzione che ad oggi non riescono a garantire ai civitavecchiesi il benessere di vivere in una città tranquilla, sicura e a misura di cittadino. Decoro urbano e sicurezza non possono essere ancora trascurati. Dov’è l’Amministrazione?”.