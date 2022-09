Guido Crosetto domani a Civitavecchia e nella Tuscia

VITERBO – Domani Guido Crosetto torna nella Tuscia per un’intensa giornata di campagna elettorale.

Diversi gli appuntamenti previsti, a partire dalla mattina. Alle 10,30 a Civitavecchia, al bar Barbagia in via Prato del Turco, l’imprenditore incontrerà la stampa insieme ai due candidati alla camera, Mauro Rotelli e Massimo Giampieri. Alle 12 a Tarquinia incontro con il sindaco Giulivi e l’amministrazione comunale.

A seguire, nel pomeriggio, due focus tematici. Il primo “Portiamo la Tuscia al Governo”, alle 14,30 con Unindustria e Ance presso la sede di valle Faul. Al centro del dibattito, idee, proposte e progetti per la crescita della provincia di Viterbo e a sostegno delle imprese. Diversi i temi sul tavolo: dalle opportunità di fare leva sul marketing territoriale per far ripartire l’economia alla fondamentale riscoperta di peculiarità che differenziano il capoluogo e possono rappresentare una chiave di sviluppo, dalle potenzialità inespresse sulle quali puntare per una crescita costante e programmata nel tempo, fino alla necessità di fare rete tra le varie realtà locali.

Successivamente, a Civita Castellana, presso l’hotel Aldero, si unirà anche il candidato alla Camera Paolo Trancassini e si parlerà de “La crisi energetica nel Polo Industriale”, un argomento di stringente attualità.

La giornata si concluderà a Montefiascone, presso l’Enoteca Provinciale Tuscia alla Rocca dei Papi dove i candidati Mauro Rotelli e Massimo Giampieri, il rappresentante regionale di Fdi e consigliere comunale Massimo Ceccarelli e la consigliera comunale Maria Cristina Ranaldi incontreranno i cittadini a partire dalle 18.30.