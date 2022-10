Gruppo M5S: “Tre case in tre anni. E si vantano pure”

CIVITAVECCHIA – “Tre case in tre anni. Questo il pietoso risultato della Giunta Tedesco che invece di vergognarsi per l’immobilismo avuto in questi anni ha avuto persino il coraggio di vantarsi di questo risultato con un comunicato stampa a firma dell’assessore Napoli”. Così in una nota il Gruppo consiliare del M5S, che attacca l’Amministrazione Tedesco sul tema degli alloggi popolari.

“In 5 anni di Giunta Cozzolino – prosegue la nota – le case affidate furono più di 80. A questo ritmo la Giunta Tedesco ne avrà affidate 5 in 5 anni. Invitiamo l’attuale maggioranza a rimboccarsi le maniche, ad evitare questi imbarazzanti comunicati stampa e a lavorare duramente per recuperare, almeno in parte, la grande mole di lavoro arretrato che hanno seminato. Dietro l’assegnazione di una casa ci sono i diritti di famiglie in difficoltà che non possono aspettare l’immobilismo della politica. C’è gente che soffre, che è in forte difficoltà e che non si merita una classe politica così scarsa”.