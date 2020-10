Gruppo M5S: “Revocati i lavori al mercato, continua il nulla dell’amministrazione Tedesco”

CIVITAVECCHIA – “L’amministrazione del fare revoche non risparmia neanche il mercato. Infatti qualche giorno fa la giunta Tedesco, per una non meglio precisata diversa valutazione dell’interesse pubblico, ha revocato la riqualificazione di piazza Regina Margherita e la sistemazione delle aree esterne al mercato ittico. Quindi dopo 16 mesi di nulla anche sul mercato, l’amministrazione Tedesco spreca tempo e soldi pubblici già spesi per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere e per la gara portata a termine da Città Metropolitana e già aggiudicata, per cui era tutto pronto per iniziare i lavori”.

A denunciarlo è il gruppo consiliare del M5S, che commenta così la notizia: “Ora alla faccia della continuità amministrativa, a parte il rischio di dover indennizzare giustamente l’aggiudicatario della gara, si ricomincia programmando una nuova progettazione che comprenda piazza Regina Margherita, piazza del Conservatorio e le aree limitrofe con l’obiettivo di aumentare la superficie coperta e le strutture fisse. Questa intenzione renderà necessaria una variante urbanistica, che dovrebbe ottenere l’autorizzazione paesaggistica e tutta una serie di autorizzazioni di difficile approvazione, vista anche la posizione al centro storico, e tutto ciò richiederà anni se tutto va bene per arrivare all’inizio dei lavori. Ancora una volta l’amministrazione Tedesco revoca quanto avviato dall’amministrazione 5 stelle nell’interesse della città e la povera Civitavecchia ne riceve in cambio un triste nulla”.