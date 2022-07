Gruppo M5S: “Rendere accessibile gratuitamente la Cittadella alle scuole ad indirizzo musicale”

CIVITAVECCHIA – Il Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle ha protocollato quest’oggi una mozione per consentire alle sezioni ad indirizzo musicale, la sezione C della scuola media Manzi e il Liceo musicale Galilei, di utilizzare a titolo gratuito la Cittadella della Musica.

“Fino al 2019 la Cittadella è stata accessibile gratuitamente per le esibizioni di fine anno – spiega in una nota il Gruppo pentastellato – richieste sia dalla scuola media che dal Liceo, ma non è stato possibile formalizzare una convenzione perché non era ancora concluso l’iter di cessione in proprietà al comune della Cittadella. La specificità di queste sezioni, con un numero limitato di studenti rispetto a quelli di tutta la città, è che lo strumento musicale è materia curricolare, oggetto di valutazione e di esame di stato a fine ciclo. Pertanto riteniamo che, ora che il comune può disporre liberamente della Cittadella, sia doveroso consentire a questi ragazzi che frequentano istituti scolastici pubblici di perfezionare e sviluppare al massimo i loro talenti musicali, che saranno talenti che onorano la nostra città”.