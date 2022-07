Gruppo M5S: “Notte bianca dal titolo Tedesco, Vitali e tu”

CIVITAVECCHIA – “Nessuna informazione ai commercianti del centro storico sulla Notte bianca in programma questa sera”. É quanto denuncia il Gruppo consiliare del M5S chiamando in causa il Sindaco Ernesto Tedesco e l’Assessore al Commercio Dimitri Vitali, secondo cui la notizia dell’evento sarebbe stata divulgata soltanto questa mattina attraverso un post Facebook del Primo cittadino.

“Una grande beffa – commentano dal Gruppo del M5S – oltre che un’opportunità persa, per i commercianti che non avendo avuto modo di organizzare l’apertura fino a tarda notte per questa sera, hanno anche corso il rischio di essere accusati ingiustamente passando per quelli che non partecipano ad iniziative commerciali. Ma possibile che l’assessore al commercio Vitali, dopo la mancata fiera delle macchine agricole, ancora non abbia imparato ad operare concertando con i diretti interessati l’organizzazione di eventi simili? Sembra uno scherzo, ma purtroppo non lo è. L’esito di questa incapacità sarà che molte serrande resteranno abbassate stasera e sarà l’ennesima figuraccia per Civitavecchia che invece merita amministratori che sappiano valorizzare le tante realtà presenti sul nostro territorio, non solo qualche sostenitore dell’amministrazione”.