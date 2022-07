Gruppo M5S: “La statua a costo zero? Il Consiglio comunale ha appena approvato la variazione di bilancio”

CIVITAVECCHIA – Il ritorno della Statua del bacio è a costo zero per il Comune oppure no? La domanda arriva dal Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle dopo la conferenza stampa di ieri in cui il Sindaco Ernesto Tedesco ha assicurato che le spese della statua sono state interamente coperte con i contributi di privati.

Parole che tuttavia, per il Gruppo pentastellato, “rinnegano quanto approvato solo qualche giorno prima in Consiglio Comunale”.

“Infatti – spiegano in una nota – nell’ultimo consiglio è stata approvata una variazione di bilancio che tra le tante cose stanziava anche 16.500 euro per la copertura del 50% delle spese di affitto della statua per un anno. Proprio in quel Consiglio Comunale, come Movimento 5 Stelle abbiamo voluto esprimere la nostra contrarietà alle priorità di questa amministrazione. Riteniamo grave la presa per i fondelli del sindaco nei confronti dei cittadini che meritano la verità. Le scelte possono essere più o meno condivise, ma nascondere la verità è svilente nei confronti del ruolo istituzionale rappresentato dalla figura del sindaco e del rapporto di fiducia che i cittadini dovrebbero nutrire nei confronti delle istituzioni”.