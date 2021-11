Gruppo M5S: “La Giunta Tedesco si dimostra superficiale sugli adempimenti obbligatori per legge”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle riceviamo e pubblichiamo.

“Non è la prima volta che le delibere della Giunta Tedesco vengono pubblicate senza gli allegati che ne sono parte integrante, probabilmente si tratta di errori di distrazione, ma dopo una settimana che la nostra ennesima segnalazione cade nel vuoto ci vediamo costretti a rivolgerci alla stampa.

Nella Giunta del 12 novembre scorso sono stati approvati due atti importanti: una relazione tecnica (non allegata) per la nuova pubblicazione del bando del parco Spigarelli e il piano triennale delle opere pubbliche (privo di allegati).

Ricordiamo che il bando del parco Spigarelli è già stato ritirato una volta a causa di errori procedurali che avrebbero esposto il comune a ricorsi fondati. Ora si toglie una settimana ai possibili partecipanti per poter esaminare le integrazioni richieste per il bando in prossima uscita. Sembra proprio che questo parco Spigarelli non debba vedere l’apertura.

Il piano triennale delle opere pubbliche invece è uno degli atti principali di un’amministrazione e senza un’adeguata pubblicazione per 60 giorni non può essere portato in Consiglio comunale, né può essere di conseguenza approvato il bilancio previsionale 2022.

Sicuramente proveranno a scaricare la colpa sugli uffici, ma la sciatteria di questa Giunta che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo!) sovrintendere e controllare le attività soprattutto su atti politici è ogni giorno di più sotto gli occhi di tutti. Se questa è l’attenzione con cui governano la nostra città è ancora una volta il caso di dire povera Civitavecchia”.

Gruppo consiliare M5S