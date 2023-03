Gruppo M5S: “La gara deserta del parco don Egidio Smacchia era una tragedia annunciata”

CIVITAVECCHIA – “La gara per il parco don Egidio Smacchia è andata deserta, tutto da rifare come già avvenuto per il bike sharing e l’amministrazione di centrodestra tace”.

Così in una nota il Gruppo consiliare del M5S, che aggiunge: “A gennaio scorso come gruppo M5S abbiamo preannunciato a mezzo stampa che si trattava di un bando destinato a pochi intimi, come del resto era già accaduto per il parco Spigarelli. Ci autocitiamo: “una gestione di 15 anni per il chiosco bar e il piccolo parco con un canone di 2400 euro all’anno poteva essere accessibile ad associazioni senza fine di lucro, a qualche disoccupato che voleva uscire dal circuito dei servizi sociali e invece senza aver gestito un parco per almeno 12 mesi si troveranno le porte sbarrate all’accesso”. Probabilmente l’infallibile duo Tedesco-Magliani pensava che nessuno se ne accorgesse e la loro risposta sarà solo un eloquente silenzio, come quello che risuona assordante da quattro anni in questa città. Troppo impegno per il valzer di poltrone e assai poco per migliorare e sviluppare questa città e questi purtroppo per i civitavecchiesi sono i tristi risultati”.