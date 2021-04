Gruppo M5S: “Inaccettabili le dichiarazioni del Sindaco Tedesco in Consiglio comunale”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del M5S riceviamo e pubblichiamo:

“Citando i Promessi Sposi verrebbe da dire “non era nato con un cuor di leone”… ma nelle dichiarazioni fatte ieri dal sindaco Tedesco in consiglio comunale emerge quanto evidentemente non abbia chiaro il suo ruolo.

Nella parte finale delle sue dichiarazioni probabilmente si riferisce ad una mozione che abbiamo presentato pochi giorni fa come gruppo M5S in cui chiediamo al sindaco NON di fare il Pubblico Ministero, non ci permetteremmo mai, sappiamo che questa è l’amministrazione degli avvocati, ma in qualità di sindaco (massima autorità di governo del territorio) di chiedere alla Regione di verificare tutti i procedimenti in essere che portano la firma dell’arrestata dirigente Flaminia Tosini.

Sinceramente avremmo preferito che il sindaco e la sua amministrazione spendessero almeno una parola su una vicenda le cui intercettazioni pubblicate fanno presumere che qualcosa di poco chiaro abbia interessato anche il territorio di Civitavecchia e per le quali nel 2015 noi 5 stelle, che avevamo un sindaco nè pm nè avvocato, abbiamo presentato un esposto per l’affidamento della discarica senza gara alla MAD. Quindi con la nostra mozione chiediamo solamente al sindaco di fare il sindaco, governando e tutelando il territorio in cui è stato eletto”.

Gruppo consiliare M5S