Gruppo M5S: “I tre centri sociali aprano tutti insieme”

“I Centri sociali comunali, in applicazione di una legge regionale, cambiano: diventano a tutti gli effetti un servizio comunale rivolto agli anziani. Infatti sarà il Comune il diretto responsabile dei centri sociali e dovrà metterli in condizione di operare al meglio, effettuando le dovute manutenzioni, per permetterne la riapertura dopo ormai due anni di inattività dovuta al covid.

Nella nostra città allo stato attuale qualche centro ha già ricevuto i

primi interventi ed è stato messo in condizione di riaprire, qualcun

altro no.

In questo modo si rischia di favorire un centro a scapito degli altri, che vedrebbero diminuire i propri tesserati, unica fonte di sostentamento dei centri per alimentare le molteplici attività.

Come Movimento 5 Stelle pertanto chiediamo che l’Amministrazione si adoperi al più presto affinché i tre centri vengano messi nelle condizioni di aprire nello stesso arco temporale, garantendo il servizio previsto dalla regione equamente distribuito sul territorio”.

Gruppo consiliare M5S