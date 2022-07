Gruppo M5S: “Giammusso in preda ad una crisi di egocentrismo patologico”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle riceviamo e pubblichiamo:

“Il consigliere Giammusso esordisce sulla stampa con un attacco al M5s e PD in relazione al biodigestore. Un attacco che coglie di sorpresa anche i suoi colleghi di maggioranza. Infatti, Giammusso pur essendo membro della commissione urbanistica, sembra non essere al corrente del lavoro intenso che i suoi colleghi di maggioranza, insieme all’opposizione, stanno facendo. Un’iniziativa della commissione che nasce proprio da proposte fatte dalle forze politiche che lui attacca.

Tutte le forze politiche sono concentrate su questo fronte, come già successo per l’inceneritore e la centrale a gas, ma il Consigliere Giammusso preferisce intervenire con delle esternazioni completamente fuori luogo ed insensate che mettono in difficoltà i suoi stessi colleghi. Del resto siamo abituati a questo tipo di comunicazione, tipiche di un consigliere egocentrico che pur non muovendo un dito, ama attribuirsi meriti di cose fatte da altri. Questa volta ha addirittura costretto un suo collega di partito a smentire le sue dichiarazioni.

Auspichiamo maggior dialogo non solo con la cittadinanza, ma anche con la sua stessa maggioranza”.

Gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle