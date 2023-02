Gruppo M5S: “Da luglio scorso una gestione fantasma al parco Spigarelli”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del M5S riceviamo e pubblichiamo:

“I lavori di riqualificazione del parco Spigarelli sono finiti da 3 anni, il parco è aperto da quasi un anno e da luglio scorso ci dovrebbe essere un gestore. Ma il condizionale è d’obbligo perché a quanto pare tutto si può dire del parco tranne che sia gestito. Il bar ristorante è ancora chiuso, l’associazione che si occupava di aprire e chiudere i cancelli non c’è più e durante il giorno sembra non ci sia nessuno a vigilare, oltre al fatto che di attività sociali e ricreative non se ne vede neanche l’ombra. Se non bastasse ieri su alcuni telematici locali sono comparse le immagini di degrado dei giochi per bambini.

Come mai la maggioranza che guida il comune, targata Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lista del sindaco, si disinteressa della gestione di un parco cittadino? A chi giova un parco senza servizi?

Oppure tutti quelli che erano in prima fila al taglio del nastro oggi sono troppo presi dalle candidature regionali per occuparsi della città?

Anche oggi Civitavecchia aspetta, ma ormai dopo quasi 4 anni può solo aspettare che questa amministrazione se ne vada presto”.

Gruppo consiliare M5S