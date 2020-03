Gruppo M5S: “Chiediamo a tutte le istituzioni competenti di chiarire la situazione al porto”

CIVITAVECCHIA – “Siamo molto preoccupati rispetto alle informazioni che ci stanno arrivando dal porto”. Lo dichiara il Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle.

“Sembra, infatti – proseguono – che la situazione non sia proprio così semplice come potrebbe apparire dalle ‘rassicuranti foto’. Come gruppo consiliare del movimento 5 stelle vogliamo essere sicuri che gli operatori stiano lavorando in piena sicurezza e che possano tornare a casa dai propri familiari senza particolari preoccupazioni e che i sacrifici che stanno facendo in questi giorni non vengano vanificati da scarse attenzioni. Stiamo lavorando tutti insieme per affrontare questo delicato momento in modo compatto, ma tenendo sempre presente che al primo posto c’è il tema della tutela della salute pubblica. La tutela della salute degli operatori portuali, quindi, è la tutela di tutta la nostra comunità”.

