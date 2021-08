Gruppo consiliare M5S: “Una città nel degrado e nulla all’orizzonte”

CIVITAVECCHIA – “Il M5S si fa portavoce del disagio che i cittadini stanno vivendo per lo stato d’abbandono in cui verte la nostra città ed un esponente di primo piano della lega risponde con le foto dei cassonetti che l’amministrazione a cinque stelle decise di rimuovere e che l’attuale vorrebbe, invece, riportare. Un atteggiamento che non ha nulla a che vedere con la “buona politica” e con un’amministrazione che ha sempre decantato le sue capacità (si sono autoproclamati “la squadra del fare”… cosa lo dobbiamo ancora capire, dopo 2 anni). Nel frattempo nulla all’orizzonte se non un probabile rimpasto di giunta per accontentare i voleri romani, che vedranno i cacciati rientrare ed il sindaco accoglierli nuovamente con la coda tra le gambe. Loro pensano a fare beceri giochetti da quattro soldi e la città nel frattempo va alla deriva”. Così in una nota il Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle.