Gruppo Consiliare M5S: “Si è accorto il Sindaco operaio che la Marina è al buio?”

CIVITAVECCHIA – “Ve lo ricordate il Sindaco che accendeva le luci alla Marina? Fu uno dei primi gesti teatrali dell’attuale primo cittadino, molto più attento alla ribalta mediatica che a lavorare per davvero. Beh, segnaliamo al Sindaco operaio che le luci alla Marina sono spente da diversi mesi in diversi punti”.

Così in una nota stampa il Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle che chiede al Primo cittadino di correre ai ripari. “Può rimboccarsi le maniche ed andare in prima persona a caccia di guasti – commentano dal Gruppo grillino – oppure fare per davvero il Sindaco e pianificare una soluzione strutturale al problema che evidentemente non può essere tirare su un interruttore. Se poi magari, fra un interruttore e l’altro, il Sindaco si ricorda anche di ri-accendere i semafori guasti ormai da troppo tempo, la cittadinanza gliene sarebbe grata. Anche qui non gli chiediamo di prendere pala e piccone ma di ricordarsi che è un Sindaco e quindi di predisporre gli atti amministrativi necessari per far intervenire le ditte. Capiamo che i rimpasti sono perennemente al centro dell’agenda politica e capiamo che chi non ha sostanza deve almeno apparire, ma questi problemi rappresentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e sarebbe bene intervenire tempestivamente”.