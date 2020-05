Gruppo consiliare M5S: “Parchi pubblici: palesi i danni della Giunta delle revoche”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle riceviamo e pubblichiamo:

“Siamo ormai in piena primavera ed andiamo incontro all’estate ma dopo un anno di amministrazione Tedesco neanche un solo parco ha aperto in più rispetto alla situazione presente al loro insediamento. Era difficile fare di peggio visto che il 90% del lavoro era stato portato avanti dalla nostra amministrazione, dopo anni spesi per sistemare un bilancio sull’orlo del fallimento.

Ci è doveroso fare alla cittadinanza un breve e triste riepilogo:

– parco Saraudi con skate park: revocato, in cambio di nulla e rimane lo stesso terreno incolto da trent’anni a Campo dell’Oro, uno dei quartieri più popolosi della città

– parco Yuri Spigarelli: lavori avviati sotto l’amministrazione Cozzolino, fermati subito a giugno da Tedesco e ora sembrano ripartiti da qualche settimana

– parco della Resistenza: bando concluso da più di un anno ma il chiosco bar ancora non è operativo

– parco di via Veneto: lavori ultimati da più di un anno. L’attuale amministrazione ha revocato la nostra Delibera di giunta per l’emanazione del bando pubblico per la gestione in concessione e tutto tace sommerso da oltre 2 metri di erbacce.

Per chi si vantava, evidentemente a vanvera, di un ‘ripartiamo dalle periferie’ è palese il risultato della propria azione amministrativa.

Un anno di nulla, misto a dolorose, ingiustificate ed inspiegabili revoche.

E mentre loro litigano, i civitavecchiesi vengono privati di spazi pubblici, opportunità di lavoro e decoro per i propri quartieri, proprio in un momento di ripresa come questo in cui le aree verdi potevano essere messe a disposizione per svolgere in sicurezza attività sociali e sportive”.

Gruppo consiliare M5S