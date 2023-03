Gruppo consiliare M5S: “Opere elettorali a spese della prossima amministrazione”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del M5S riceviamo e pubblichiamo:

“Quattro anni di nulla non sono bastati alla Giunta Tedesco per alzare bandiera bianca: quattro anni contraddistinti da continui rimpasti, continui litigi per le poltrone ed equilibri interni perennemmnte sconvolti da questa o quella elezione.

Ora, sul rush finale di un mandato deludente, il Comune si appresta ad effettuare una “operazione simpatia” a spese della prossima amministrazione. Nel bilancio che, forse, la maggioranza approverà domani c’è infatti un aumento della capacità d’indebitamento da 3 a 5 milioni di euro. Un’abitudine per le maggioranze di centro destra: lasciare il conto da pagare a quelli che verranno dopo. I civitavecchiesi infatti ancora ricorderanno gli effetti nefasti degli SWAP, voluti dall’allora Sindaco De Sio e vice sindaco Tedesco e finiti di pagare 20 anni più tardi, con il Sindaco Tedesco.

Invece che indebitare le amministrazioni del futuro, l’attuale maggioranza pensi a concludere le opere già iniziate, quanto meno quelle iniziate 4 anni fa dall’amministrazione Cozzolino, e ad abbassare le tasse, le TARI su tutte, vero fardello per i cittadini civitavecchiesi”.

Gruppo consiliare M5S