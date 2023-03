Gruppo consiliare M5S: “Olimpiadi della Cultura, l’ennesima occasione persa”

CVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle riceviamo e pubblichiamo:

“In questi giorni si sono svolte a Tarquinia le Olimpiadi della Cultura, un evento ideato da ragazzi locali che è nato a Tolfa ma che negli anni è cresciuto esponenzialmente. Si tratta di un’iniziativa di successo, senz’altro lodevole, che abbina cultura e turismo e che consente alle realtà territoriali di promuovere le proprie bellezze con una pacifica e festosa invasione di ragazzi da ogni parte d’Italia per un concorso che senza ombra di dubbio è piacevole e ben organizzato.

Per questo come amministrazione M5S avevamo stanziato un apposito capitolo per il suo finanziamento e ci eravamo messi a disposizione degli organizzatori per aiutarli laddove possibile.

E’ un vero peccato che questo evento si sia svolto a Tarquinia, così come è un vero peccato che la collaborazione con il Comune di Civitavecchia si sia interrotta non solo per difficoltà amministrative, ma anche e soprattutto per la totale assenza della politica. Gli organizzatori hanno infatti affermato che la loro proposta di collaborazione è rimasta lettera morta: probabilmente il Sindaco sarà stato impegnato nell’organizzare l’ennesimo rimpasto di giunta, a dimostrazione di come il poltronificio perennemente in atto al Comune di Civitavecchia con questa variegata maggioranza non è indolore per Civitavecchia ed il suo tessuto socio-economico.

Dopo il Calcaterra Challenge, Civitavecchia perde un altro evento a causa del suo disinteresse. Gli eventi sportivi e culturali ed in generale la lodevole attività delle tantissime associazioni di Civitavecchia andrebbe incentivata e non ignorata. Per Civitavecchia è un vanto avere un tessuto associativo tanto attivo: è un vero peccato che questo però sia abbandonato a se stesso”.

Gruppo consiliare M5S