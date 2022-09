Gruppo consiliare M5S: “Mercato, che fine ha fatto il progetto?”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del M5S riceviamo e pubblichiamo:

“Le immagini che in questi giorni vengono condivise in merito al mercato cittadino dimostrano come, ancora una volta, l’attuale maggioranza non sia in grado di rispondere alle esigenze della città. Il M5S è stato da sempre in prima linea nel risolvere le problematiche inerenti il mercato, grazie anche al costante confronto con gli operatori del mercato stesso: per questo non riusciamo a capacitarci di come allo stesso tempo non si sia portata avanti la riqualificazione da noi proposta ma neanche si riesca a garantire le ordinarie opere di manutenzione e pulizia. Sporcizia e degrado di certo non sono un biglietto da visita positivo per la nostra città che in fatto di bellezze non avrebbe niente da invidiare ad altre città. La differenza principale con le altre realtà è semplicemente che mentre altrove c’è più attenzione anche all’ordinario ed in particolare alla pulizia, da noi il degrado spinge i turisti a fuggire a Roma.

Abbiamo già ampiamente superato il terzo anno di amministrazione della Giunta Tedesco e ancora non si registra un cambio di passo. Non solo: appare evidente anche la scarsa volontà di confrontarsi con chi il mercato lo vive ogni giorno.

E meno male che erano la giunta del fare!”

Gruppo consiliare M5S