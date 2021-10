Gruppo consiliare M5S: “Mentre la maggioranza litiga, la città perde fondi regionali per il mercato”

CIVITAVECCHIA – “Mentre la maggioranza litiga, la città perde fondi regionali per il mercato”. Lo dichiara in una nota il Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle.

“Da due anni l’amministrazione delle revoche e delle poltrone sta litigando con se stessa per gli eterni futuri equilibri da garantire alle varie anime della maggioranza – commentano dal gruppo pentastellato – Mentre però i vari partiti passano i giorni, le settimane, i mesi a litigare per una poltrona in più o in meno, la città continua a perdere treni su treni, molto spesso rappresentati da finanziamenti extra-comunali. E’ notizia di oggi, diffusa alla stampa da un comunicato dell’assessore regionale Orneli, della “grande partecipazione al bando per la riqualificazione dei mercati”, voluto dalla Regione Lazio. Duecentomila euro a progetto finanziabili che andranno in molte città ma non a Civitavecchia perchè, ancora una volta, il Comune non è stato capace di farsi trovare pronto all’appuntamento. Nel caso dei finanziamenti per l’istituzione della TARIP (tariffa puntuale) il Comune non inviò le integrazioni documentali richieste mentre in questo caso semplicemente Civitavecchia non ha partecipato. Se invece di pensare agli eterni rimpasti la maggioranza pensasse a lavorare, non staremmo qui a parlare dell’ennesima occasione persa a causa di una amministrazione sciagurata”.