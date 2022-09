Gruppo Consiliare M5S: “Le rotatorie sperimentali dell’ amministrazione Tedesco creano grossi problemi ai pedoni”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del M5S riceviamo e pubblichiamo:

“Oggi in Consiglio Comunale abbiamo segnalato che molte delle rotatorie, definite sperimentali da questa amministrazione, rappresentano dei veri e propri pericoli per la circolazione stradale, in particolare per i pedoni. Quando è stato deciso di non riparare più i semafori, sono state arrangiate rotatorie di fortuna senza uno studio approfondito sui flussi di traffico e la dovuta attenzione alla sicurezza. In particolare la segnaletica orizzontale, attualmente di colore giallo, non rispetta ad esempio la distanza minima degli attraversamenti pedonali dalle rotatorie. Le strisce hanno semplicemente cambiato colore, ma sono rimaste allo stesso posto di quando gli attraversamenti pedonali e veicolari erano regolati dai semafori.

Un esempio eclatante è la rotatoria tra via Matteotti, via Rodi e viale Europa. Quella rotatoria, oltre ad essere troppo piccola, e quindi non in grado di indurre i veicoli a rallentare, ha gli attraversamenti pedonali adiacenti alla rotatoria. I tanti studenti e i pedoni che frequentano quella strada sanno quanto sia diventato pericoloso attraversare in quel punto. Le norme di sicurezza prevedono una distanza minima di 5 metri dal perimetro della rotatoria proprio per evitare il crearsi di situazioni di pericolo che potrebbero causare seri rischi in particolare per i pedoni.

Essendo quella strada ad alta percorrenza sarebbe addirittura consigliato posizionare gli attraversamenti a dieci metri dalla rotatoria.

Chiediamo al Sindaco ed all’Assessore competente di verificare i requisiti di sicurezza di tutte le rotatorie sperimentali e porre in essere i dovuti accorgimenti per ridurre le situazioni di pericolo che inevitabilmente si stanno creando. La superficialità che purtroppo sta contraddistinguendo l’attività di questa amministrazione comincia ad essere intollerabile”.

Gruppo consiliare M5S