Gruppo consiliare M5s: “L’attuale maggioranza invece di farsi bella con i progetti degli altri realizzi i suoi, ammesso che ne abbiano”

CIVITAVECCHIA – Controreplica del M55 all’Amministrazione comunale sul tema dell’efficientamento energetico:

“Sulla questione Engie la risposta data dal Vice Sindaco Magliani e dall’assessore D’Ottavio è così vuota di contenuti che è sinceramente difficile contro replicare. L’efficientamento energetico che si andrà ad attuare è semplicemente un qualcosa da noi pianificato e progettato e sul quale l’attuale amministrazione, nonostante il notevole ritardo, ha l’unico merito di non aver provveduto all’ennesima revoca.

Basterebbe un minimo di onestà intellettuale, d’altronde ci sono decine e decine di atti ufficiali (vedi la delibera di pubblica utilità del 2018) e comunicati stampa dell’epoca a testimoniarlo.

La triste realtà è che a 3 anni dall’insediamento, fra un rimpasto e l’altro, non solo non c’è traccia di opere pensate e volute dall’attuale amministrazione ma non si capisce nemmeno che idea di città abbiano nell’attuale maggioranza, troppo presa a litigare con se stessa che a fare altro.

D’altronde il comunicato rispecchia lo spessore politico della Giunta: priva di idee, ipocrita e assolutamente assente dal punto di vista progettuale.

Il maldestro tentativo, neanche riuscito, di scippo della Fiera delle macchine agricole ne è solo la più evidente e recente conferma”.

Gruppo consiliare M5S