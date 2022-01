Gruppo consiliare M5S: “Chi di transenna ferisce, di transenna perisce”

CIVITVECCHIA – “Durante il nostro mandato spesso qualcuno non mancava di far notare le transenne in città. D’altronde con un bilancio sull’orlo del dissesto, partecipate in liquidazione con oltre 40milioni di euro di debiti e una macchina comunale allo sfascio alcuni problemi non sempre riuscivamo ad affrontarli in tempi brevi. A quanto pare però “l’amministrazione del cambiamento” ha fatto diventare di moda l’uso delle transenne, nonostante il bilancio comunale non sia più nello stato comatoso di prima, le partecipate non siano in liquidazione e tanti dei problemi endemici del Comune sono stati risolti. Ma le transenne quelle no, quelle sono sempre al posto loro”.

Così in una nota il Gruppo consiliare del M5S, che aggiunge: “Anzi, sono anche in posti in cui non dovrebbero stare, se non altro per la grande pericolosità (vedi foto). Invitiamo quindi l’amministrazione comunale a provvedere urgentemente, almeno nei casi segnalati, ed invitiamo il Sindaco Tedesco a dimostrare con i fatti il cambiamento sbandierato in campagna elettorale. Gli unici cambiamenti che abbiamo visto finora sono state le poltrone da assessore. Certo che cambiando l’assessore ai lavori pubblici ogni 6 mesi è difficile che si riesca a programmare qualcosa”.