Gruppi PD, M5S e Lista Tarantino: “Dalla Lega una nota stonata…”

CIVITAVECCHIA – Replica dei Gruppi consiliari di PD, M5S e Lista Tarantino al gruppo consiliare della Lega:

“È uscita sulla stampa una nota, stonata in verità, a firma del gruppo consiliare della Lega con il chiaro intento di distogliere l’opinione pubblica, con gli insulti, dal focus su tematiche ambientali per le quali sarebbe necessario fare fronte comune. È evidente che preferiscono fare propaganda piuttosto che pensare agli interessi della Città che in questa fase, in particolare, ha bisogno della massima unità. Leggere quelle poche righe che esprimono una bassezza politica imbarazzante ci è dispiaciuto soprattutto perché vogliamo sperare ancora che nel gruppo consiliare della Lega non tutti condividano quei toni. Purtroppo si avverte l’influenza di qualche squallido suggeritore che condiziona anche colleghi che hanno sempre avuto un comportamento istituzionale corretto e questa caduta di stile fa il paio con l’avvicendamento tra amministratori preparati e personaggi in cerca di uno stipendio a carico della comunità.

Che dire: sic transit gloria mundi…”

I Gruppi Consiliari di:

Partito Democratico

Movimento 5 Stelle

Lista Tarantino