Green pass, Tidei (Iv): “Lavoratori porto Civitavecchia responsabili”

CIVITAVECCHIA – “Al porto di Civitavecchia sono state eseguite fino ad ora più di diecimila vaccinazioni al personale marittimo della logistica e del porto: sono numeri che attestano il grande senso di responsabilità che i lavoratori stanno dimostrando alla vigilia dell’introduzione dell’obbligo del green pass per lavorare”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Se è possibile arrivare a domani senza criticità è merito dell’impegno e della sinergia tra Regione, Asl Roma 4, Autorità portuale e Capitaneria che hanno consentito l’apertura di un hub vaccinale presso il porto. Questo è stato fondamentale per accelerare la campagna vaccinale e per mettere in sicurezza i lavoratori e le attività all’interno dello scalo. Il green pass è uno strumento che tutela salute e lavoro, uno strumento fondamentale per farci uscire definitivamente dall’incubo della pandemia. Ritengo profondamente sbagliate le proposte di chi in queste ore vorrebbe addossare le spese dei tamponi per i non vaccinati allo Stato o alle imprese. Il vaccino rimane l’unica strada. Speriamo che lo capiscano in tanti”, conclude Tidei.