Grandi opere, monitoraggio del Primo Cittadino sull’avanzamento lavori in vari cantieri della città

SANTA MARINELLA – Il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, accompagnato dal Vice-Sindaco e Assessore ai LL.PP. Andrea Amanati e da quello allo sport Marina Ferullo, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso vari cantieri dislocati in città per monitorare personalmente l’avanzamento dei lavori in corso e garantire il rispetto delle tempistiche e delle normative. Durante la visita, il Primo Cittadino ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori, specificatamente in quattro siti strategici: il Palasport “Enzo De Angelis”, il cantiere per la realizzazione della nuova piscina comunale, il centro cottura e le scuole centro.

Palasport: I lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e modernizzazione della struttura sportiva stanno procedendo secondo programma, con l’obiettivo di riaprire il palazzetto nei tempi stabiliti, offrendo così ai cittadini e agli sportivi uno spazio rinnovato e funzionale, dagli spogliatoi alle tribune, al moderno impianto di gioco.

Piscina Comunale: La realizzazione della piscina prosegue, con interventi mirati, nello specifico, alla copertura del nuovo impianto. Entro la fine del mese, la ditta incaricata dei lavori, posizionerà la tettoia in legno lamellare, impregnato in autoclave, così da ridurre in maniera significativa la dispersione termica e garantire un alto tasso di efficientamento energetico. Il Sindaco ha evidenziato l’importanza di completare i lavori al più presto per permettere a tutti, dai giovani agli anziani, di poter usufruire di questo importante impianto natatorio.

Centro Cottura: Il centro cottura, destinato alla preparazione dei pasti per le scuole e le strutture pubbliche, è in fase progressiva di costruzione. Il Sindaco ha sottolineato come il completamento di questo impianto rappresenti una priorità per garantire un servizio di qualità alle famiglie e alle scuole.

Scuole Centro: I lavori di ristrutturazione e adeguamento delle scuole sono in corso, per un importo complessivo di quasi un milione di euro, con interventi che riguardano sia la sicurezza strutturale che il miglioramento degli spazi didattici. Il Sindaco ha assicurato che gli interventi di ristrutturazione saranno completati, compatibilmente entro l’inizio del nuovo anno scolastico, per garantire quindi un ambiente di apprendimento sicuro e moderno.

“Questi tanti cantieri sono fondamentali per il futuro della nostra città – ha dichiarato il Sindaco Tidei – e per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Il mio impegno è quello di vigilare affinché i lavori siano completati nei tempi previsti e con la massima attenzione alla qualità delle opere.”

“L’amministrazione sta investendo risorse importanti in questi progetti – ha aggiunto il Vice-Sindaco Amanati – con l’obiettivo di offrire strutture moderne, sicure e funzionali. È un impegno che riteniamo prioritario, poiché le opere pubbliche non solo migliorano i servizi, ma creano anche opportunità di sviluppo e di crescita per l’intera città”.

“Le strutture sportive sono fondamentali non solo per il benessere fisico, ma anche per la crescita sociale e l’inclusione delle diverse generazioni – ha concluso l’Assessore allo sport Marina Ferullo –. Oggi abbiamo fatto il punto sui lavori in corso, e posso dire con soddisfazione che stiamo facendo grandi passi avanti. Il Palasport e la piscina comunale sono spazi vitali per il nostro territorio, e sono convinta che, una volta completati, saranno in grado di offrire alle nostre famiglie e agli atleti strutture moderne e sicure, all’altezza delle esigenze della comunità”.

Il primo cittadino ha infine ribadito il suo impegno a mantenere costante il dialogo con la cittadinanza, assicurando che le operazioni di controllo e supervisione dei cantieri continueranno anche nelle prossime settimane