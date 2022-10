Gli studenti del “Guglielmotti” protestano contro le restrizioni del Preside Ciminelli

CIVITAVECCHIA – Clima di tensione e protesta al Liceo Guglielmotti, dove stamattina tutti gli studenti hanno manifestato in sit-in davanti ai cancelli della scuola per protestare contro le restrizioni imposte dal Dirigente scolastico in questo inizio d’anno.

Come spiegano gli stessi studenti in una nota stampa “È stato infatti più volte negato improvvisamente l’accesso ad alcuni spazi ricreativi dei ragazzi tra cui: Aula Magna, Cortile Esterno, Parcheggio, a causa della difformità delle stesse rispetto a determinate norme. L’importanza di tali spazi comuni è dettata anche dalla necessità delle studentesse e degli studenti di socializzare, soprattutto a seguito di due anni di forti restrizioni causate dalla pandemia. Tale necessità non viene però soddisfatta in alcun modo durante l’orario scolastico poiché nell’orario provvisorio fino ad oggi seguito (circ. 19 del 17 settembre 2022) non è prevista alcuna ricreazione. Ciò fa sì che la necessità delle alunne e degli alunni di avere 10 minuti di pausa durante le lezioni dipende interamente dalla volontà del docente in orario che si trova costretto a sacrificare parte della sua lezione per permettere alle alunne e agli alunni di mangiare e usufruire dei servizi igienici”.

Gli studenti ricordano come “la ricreazione è infatti prevista dal nostro Regolamento di Istituto (articolo 3 punto 1)” e come le restrizioni imposte dal Dirigente scolastico Roberto Ciminelli appaiano forzate e non supportate da un principio di ragionevolezza.

Imponente e del tutto pacifica la manifestazione andata in scena stamattina, come da tempo non se ne vedevano al Guglielmotti; circostanze che tuttavia non sono bastate agli studenti per ottenere un incontro con il Dirigente scolastico che, almeno fino alle 10:00, ora in cui la manifestazione si è sciolta, non ha fornito alcun riscontro ai ragazzi riuniti in protesta, né ha fatto pervenire loro alcuna risposta successivamente.

Ed è prevedibile a questo punto che la protesta degli studenti andrà avanti, almeno fino all’ottenimento di “un colloquio immediato con il dirigente scolastico Roberto Ciminelli per discutere insieme dei punti citati sopra affinché si possa raggiungere un effettivo accordo che garantisca la serenità dell’ambiente scolastico, la socialità degli alunni entro un’adeguata sorveglianza da parte del personale ATA e dei docenti”.