Giovani Democratici: “Riaprire i parchi per persone affette da autismo e gravi disabilità”

CIVITAVECCHIA – Riapertura dei parchi per le persone affette da autismo e gravi disabilità. E’ la proposta che arriva dai Giovani Democratici di Civitavecchia, per voce del suo segretario Matteo Vecchi.

“In questa situazione di crisi può essere difficile pensare agli ultimi – spiega Vecchi – Siamo infatti convinti di star vivendo un periodo difficile, senza precedenti ma ci dimentichiamo spesso, troppo spesso, che c’è chi sta peggio di noi. Con la proposta dei parchi aperti, vogliamo permettere agli accompagnatori e alle persone affette da gravi disabilità intellettive, disturbi dello spettro autistico e patologie psichiche di circolare, previa prenotazione, senza dispositivi di sicurezza entro i parchi della città. Così da poter vivere al meglio questa difficile situazione. Rispettare le norme di sicurezza imposte come la mascherina per le persone affette dallo spettro autistico è come per noi girare in estate con un maglione di lana. Ringraziamo i Giovani Democratici del Camposampierese per aver lavorato con noi a questo progetto, con la speranza che il sindaco e le istituzioni accettino la nostra proposta”.