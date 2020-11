Giovani Democratici: “Insensato chiudere la farmacia comunale alla stazione”

CIVITAVECCHIA – Dai Giovani Democratici di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“La città di Civitavecchia sta attraversando una fase complicata legata alla pandemia covid 19. Tuttavia non possiamo non guardare con preoccupazione agli atti amministrativi che il sindaco e la giunta hanno approvato nei confronti delle cittadine e dei cittadini civitavecchiesi.

In un importante consiglio comunale, riguardo CSP ed il futuro lavorativo di 400 dipendenti, il sindaco ha preferito optare per una convocazione online e sbrigativa “per via del covid”. Virus che evidentemente non era un problema quando il giorno prima era presente, assieme ad altri membri della giunta, in piazza assieme a decine di altre persone.

Tuttavia la strada è stata tracciata e tra le diverse, aberranti, misure tra cui la privatizzazione del verde cittadino e la diminuzione dell’organico per diversi servizi della città; non manca la “geniale” idea di privatizzare anche la farmacia comunale presso i locali della stazione.

Ora, come possa una farmacia non generare profitti resta per noi, Giovani Democratici, un’incognita non da poco ma ci chiediamo anche a chi l’amministrazione vorrebbe vendere i locali dato che risultano proprietà di Ferrovie dello Stato?

Non sarebbe meglio permettere alla farmacia comunale di rimanere aperta 24/24 garantendo alla cittadinanza e ai suoi turisti la possibilità di avere sempre, a portata di mano i farmaci di cui hanno bisogno piuttosto che una rocambolesca e azzardata chiusura?

Speriamo che la giunta possa, tra un cambio di casacca e l’altro, valutare queste nostre richieste e considerazioni”.

Matteo Vecchi – Segretario GD Civitavecchia

Alex Accardo – GD Civitavecchia