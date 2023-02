CIVITAVECCHIA – Torna quest’anno in forma pubblica a Civitavecchia la cerimonia per la Giornata del Ricordo dedicata ai Martiri delle foibe e all’Esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Le autorità civili, militari e religiose della città danno appuntamento venerdì 10 febbraio alle ore 11 al Monumento all’ingresso del Parco Martiri delle Foibe, in zona Uliveto. Sarà presente una delegazione dell’Unione degli Istriani.