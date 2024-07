Giannini: “rimosso accampamento in località Pantano ed effettuata pulizia dell’area”

CIVITAVECCHIA – “A seguito di alcune segnalazioni ricevute sulla presenza di un accampamento abusivo in località Pantano, abbiamo ritenuto opportuno richiedere un intervento della polizia locale, che in un’operazione coordinata dal comandante, dott. Ivano Berti, che voglio pubblicamente ringraziare, ha proceduto in maniera rapida ed in un clima sereno con gli astanti, a rimuovere l’accampamento dell’area.

Sul luogo, che vista la presenza dell’accampamento non era stato oggetto di interventi recenti, è stata effettuata immediatamente una pulizia straordinaria”. Lo dichiara in una nota l’Assessore all’ambiente Stefano Giannini