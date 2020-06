Giannini (PD) a Pomante: “Bene un Tavolo di discussione sul futuro di Tvn”

CIVITAVECCHIA – Dal Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia, Stefano Giannini, riceviamo e pubblichiamo:

“Riguardo alla nota inviata agli organi di stampa dalla Segretaria Generale CGIL di Civitavecchia e Roma Nord Viterbo, Stefania Pomante, vorrei fare alcune precisazioni utili al chiarimento delle posizioni e al dibattito futuro. Sebbene i Consiglieri Comunali del PD abbiano espresso alcune perplessità in merito al ruolo oppositivo svolto da Sindacati ed Associazioni Ambientaliste circa la riconversione della centrale Enel, al Partito Democratico di Civitavecchia è ben chiaro quanto e come questo ruolo sia stato esercitato. E’ noto, peraltro, che il termine per la presentazione delle osservazioni è ancora aperto e che quindi, ad oggi, alcune critiche non abbiano ragion d’essere. Ritengo che sia le Associazioni sia i Sindacati non abbiano mai abbassato la guardia, difendendo territorio ed occupazione, andando spesso e volentieri a sopperire anche alle funzioni della politica, a causa della quale negli ultimi anni abbiamo pagato un prezzo fin troppo elevato in termini sanitari ed ambientali. A riprova di ciò, nel 2020, stiamo ancora ragionando su come e quando Enel dovrà abbandonare la servitù energetica che da troppi anni insiste sul nostro litorale, mentre i posti di lavoro stanno man mano diminuendo. La Giunta Tedesco sta puntualmente confermando questo deficit politico, lasciando che Enel continui a decidere il nostro futuro senza che la città abbia alcuna voce in capitolo, tanto da esibirsi in teatrini poco edificanti in consiglio comunale, tra membri della maggioranza, proprio per la totale mancanza di condivisione rispetto ai rapporti con il colosso energetico, coltivati solo da pochi ‘intimi’. Non può sfuggire, nella nota della Segretaria Pomante, l’invito ad un tavolo di discussione che abbia come tema il presente e soprattutto il futuro occupazionale, ambientale ed energetico della nostra Comunità, un invito che il Partito Democratico ha il dovere di raccogliere”.

Stefano Giannini – Segretario PD Civitavecchia