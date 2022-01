Giammusso: “Via Santa Barbara, altri due milioni e 270mila euro di fondi intercettati dall’Amministrazione Tedesco”

CIVITAVECCHIA – “Ancora una volta l’Amministrazione Tedesco dimostra di avere una progettualità che convince. Ammonta a due milioni e 270mila euro il finanziamento per la ristrutturazione, l’adeguamento normativo e l’efficientamento energetico di alcuni immobili. Si tratta delle palazzine di via Santa Barbara, ai numeri civici 4, 6, 8 e 10, che attendevano da anni un intervento. Questo è il frutto di un lavoro che parte da lontano e che mi ha visto personalmente impegnato, con tutta la maggioranza, in un fitto confronto con la Regione Lazio: spiegando le ragioni di questo territorio, abbiamo convinto della necessità di dimostrare attenzione verso via Santa Barbara e oggi possiamo dire che, grazie alla progettualità dell’Amministrazione e al lavoro degli uffici, quell’intervento arriverà”. Così il consigliere comunale della Lega, Antonio Giammusso.