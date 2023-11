Giammusso: “Missione compiuta, partono i lavori Arsial per le alberature a Pantano”

CIVITAVECCHIA – Pronta soluzione per il problema delle alberature di via Fontanatetta. Grazie all’interessamento di alcuni giorni fa da parte del consigliere metropolitano Antonio Giammusso, è infatti partito a tempo di record l’iter per i lavori di manutenzione del verde da parte di Arsial.

“Arsial ha già appaltato i lavori e quindi posso annunciare che a breve si interverrà. Un risultato per il territorio che abbiamo raggiunto in tempi rapidi, com’è giusto che sia quando si tratta di situazioni che richiedono l’attenzione delle istituzioni. Ringrazio la delegata Choccia di città metropolitana per il supporto nella interlocuzione con Arsial”, commenta Giammusso, presidente del gruppo consiliare Lega con Salvini a Città Metropolitana.