Giammusso lascia il coordinamento della Lega, al suo posto Coppari

CIVITAVECCHIA – Antonio Giammusso lascia il coordinamento della Lega Civitavecchia. Al suo posto Marco Coppari. A darne notizia, quest’oggi, lo stesso Giammusso, sebbene non spieghi nel dettaglio i motivi di questo avvicendamento: “La Lega di Civitavecchia ridisegna il proprio organigramma. Oggi, dopo l’elezione al consiglio metropolitano di Roma, lascio il coordinamento cittadino del partito. Ho raccolto questa sfida quando il gruppo consiliare era composto da appena due persone, oggi è composto da cinque avendo ricucito i rapporti e rilanciato il nostro ruolo. A Civitavecchia la Lega ha una sede nuova e viva, peraltro una delle più grandi di tutta la provincia. E il nostro partito continua la sua attività politica, anche a sostegno dell’azione amministrativa del nostro sindaco Ernesto Tedesco, impegnato quotidianamente sul campo in un momento storico di drammatica difficoltà per tutti. Lascio il coordinamento nelle mani di Marco Coppari, persona di fiducia assoluta e continuo sul campo il mio impegno, al servizio del territorio e della comunità politica cui appartengo”.