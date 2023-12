Giammusso: 35 milioni per l’operazione Italcementi, una vittoria della Lega

CIVITAVECCHIA – “L’arrivo dei 35 milioni per l’epocale accordo procedimentale Italcementi-Fiumaretta è la prova plastica della bontà del lavoro della Lega. In pochi mesi, dalla firma di Salvini alla presenza del Sindaco Ernesto Tedesco, la road map è stata portata avanti con decisione, grazie al serio lavoro degli uffici e con il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture.

Il traguardo tagliato rende giustizia delle chiacchiere di chi non credeva alla veridicità dell’operazione. Oggi bisogna dire grazie al Ministro Salvini, al Sottosegretario Freni, al Senatore Durigon, al coordinatore regio ale Bordoni hanno aiutato l’Amministrazione comunale a materializzare un sogno. L’impegno preso da Salvini con il nostro territorio è stato mantenuto: la città avrà assi viari, zone a verde e uffici direzionali al posto della sacca di degrado all’ex Italcementi, il porto avrà il suo spazio di espansione a Fiumaretta e gli elettori una chiara prova della efficacia dell’azione di governo della Lega” . Così in una nota il capogruppo della Lega a Città Metropolitana, Antonio Giammusso