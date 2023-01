Fratelli d’Italia Civitavecchia: A via delle Azalee arriva la Befana Tricolore 2023

“In occasione della tradizionale festa dell’Epifania, Fratelli d’Italia ha organizzato la Befana Tricolore 2023, un evento che aprirà in grande stile il Nuovo Anno. L’appuntamento è per domani, 6 gennaio, alle ore 16.30, presso la sede del partito in via delle Azalee n. 5, in zona S. Gordiano.

Il tradizionale evento di Fratelli d’Italia sarà, come ogni anno, all’insegna della solidarietà: la Befana Tricolore farà divertire i bambini e distribuirà del tradizionale dolci calze a tutti i bambini.

«L’invito è rivolto a tutti i cittadini di Civitavecchia e del comprensorio – dichiara il Coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia Paolo Iarlori – e sarà un’occasione per rinnovare un impegno sociale e per sentirci tutti parte della stessa comunità. Per questo invitiamo tutti i cittadini a partecipare con entusiasmo».

Saranno presenti il Presidente del Consiglio comunale di Civitavecchia, Emanuela Mari, e l’amico Marco Bertucci.”