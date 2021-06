Fratelli d’Italia apre a Civitavecchia lo “Sportello Sociale”

CIVITAVECCHIA – Aprirà i battenti mercoledì 30 giugno e sarà aperto tutti i mercoledì, dalle 17,30 alle 18,30 presso la sede del circolo territoriale di Civitavecchia di Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante”, in via Giosuè Carducci n. 30 (rione San Giovanni – zona mercato): è lo Sportello Sociale.

Si tratta di una attività di sportello completamente gratuita ed accessibile a tutti, che verrà resa per offrire informazioni, supporto e prima consulenza per le opportunità offerte dai servizi socio-assistenziali comunali e regionali, grazie alla disponibilità e competenza di Alessandra Riccetti, già assessore ai servizi sociali, che ha recentemente aderito a Fratelli d’Italia.

“Lo Sportello Sociale è una attività che ho proposto subito, nel momento della mia adesione, al coordinamento di Fratelli d’Italia di Civitavecchia, che ringrazio per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa – dichiara Alessandra Riccetti – Nel periodo in cui ho ricoperto l’incarico di assessore ai servizi sociali, in un momento, peraltro, particolarmente difficile e drammatico a causa della pandemia, che ha ulteriormente aggravato una situazione socio-economica già complessa a Civitavecchia, ho acquisito un importante bagaglio di esperienze e competenze, che, anche oggi che non sono più assessore, desidero continuare a mettere a disposizione della comunità di Civitavecchia”.

“A nome di tutto il circolo Giorgio Almirante di Fratelli d’Italia ringrazio pubblicamente Alessandra Riccetti per la disponibilità che dimostra, consentendoci di inaugurare questa attività fondamentale – afferma il Coordinatore cittadino di FdI Paolo Iarlori – La sede del nostro circolo è aperta, grazie all’impegno dei nostri militanti, ogni giorno, da circa quattro anni. Siamo l’unica sede di partito sempre aperta ed a disposizione dei cittadini, e siamo diventati un punto di riferimento e di aggregazione, come le erano, molti anni fa, le sezioni di partito: riceviamo spesso richieste di informazione, assistenza ed aiuto da tanti nostri concittadini che vivono in condizioni di estrema difficoltà. Per loro spesso non è semplice muoversi nel ginepraio di norme e nella burocrazia necessaria per accedere a prestazioni socio-assistenziali, di cui spesso ignorano l’esistenza. Per queste ragioni sono veramente felice ed orgoglioso di poter offrire, con il nostro Sportello Sociale, un servizio importante e completamente gratuito ed accessibile a tutti. Iniziative come queste appartengono al nostro patrimonio genetico, alle nostre radici culturali di Destra Sociale. Alessandra Riccetti dimostra, ancora una volta, che chi fa politica con passione sa mettersi a disposizione e servire la propria comunità anche quando non si ricoprono ruoli istituzionali. Per questo Fratelli d’Italia è sempre in prima linea nell’impegno politico più genuino, a prescindere da incarichi, prebende e poltrone che non ci interessano, e che per noi non rappresenteranno mai uno scopo, un fine, ma che sono e saranno sempre uno strumento per realizzare i nostri programmi e servire la Nazione”.