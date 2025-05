Fratelli d’ Italia Civitavecchia interviene sulla firma dell’accordo procedimentale con RFI

CIVITAVECCHIA – “La sottoscrizione dell’accordo procedimentale tra Rfi, FS Sistemi Urbani e Comune di Civitavecchia per la realizzazione delle opera di ammodernamento e riqualificazione della stazione ferroviaria, per la costruzione di un adiacente parcheggio multipiano e per la copertura della trincea ferroviaria fino all’area ex Italcementi costituisce certamente una ottima notizia, una tappa importante per costruire opere importanti ed a lungo attese da Civitavecchia.

Riteniamo doveroso ringraziare RFI ed FS Sistemi Urbani per questo importante investimento, peraltro già stanziato e previsto da anni ed annunciato già nel 2023, ma riteniamo altrettanto doveroso sottolineare l’impegno ed il contributo anche della Regione Lazio, che, con l’avvento della giunta di centrodestra guidata da Francesco Rocca, continua a dimostrare particolare attenzione per Civitavecchia, garantendo investimenti significativi e fondamentali in settori nevralgici per lo sviluppo del territorio ed il benessere dei cittadini come la sanità, i trasporti e la logistica, in grande discontinuità con le precedenti giunte regionali di sinistra guidate da Zingaretti, che si ricordavano di Civitavecchia esclusivamente per trasportarvi i rifiuti di Roma e per farne sito di discariche, non certo per investire milioni di euro e realizzare opere ed infrastrutture essenziali per lo sviluppo della nostra Città!

L’impegno ed il contributo determinante della Regione Lazio nella definizione di questo importante accordo procedimentale e per le successive fasi che porteranno alla realizzazione delle opere previste secondo il cronoprogramma annunciato, è stato ribadito ed evidenziato dalla presenza a palazzo del Pincio dell’Assessore regionale Fabrizio Ghera, esponente di Fratelli d’Italia.

Quanto sopra per chiarezza e per ristabilire un quadro più veritiero rispetto ai toni stucchevolmente trionfalistici utilizzati dal sindaco Marco Piendibene e dall’assessore Enzo D’Antò, che nel celebrare questo importante progetto, hanno enfatizzato oltremodo meriti oggettivamente non ascrivibili alla attuale amministrazione comunale rispetto ad interventi completamente finanziati da RFI, FS Sistemi Urbani e Regione Lazio, con fondi stanziati ben prima del loro insediamento, per realizzare opere e progetti già da altri previsti e che certamente non sono in alcun modo riconducibili ad una visione o ad una strategia di questa giunta, che si è limitata a finalizzare una progettualità sulla quale altri avevano precedentemente lavorato e che necessariamente deve essere portata avanti nell’interesse di Civitavecchia e del territorio.

Cercare di arrogarsi meriti altrui non sarà sufficiente a nascondere l’assenza di idee e progettualità che ha purtroppo caratterizzato questo primo anno di amministrazione Piendibene, alla quale auguriamo, in futuro, di riuscire a presentare progetti ed opere che siano veramente frutto della propria attività, perché Civitavecchia meriterebbe una amministrazione comunale capace di progettare e di realizzare e non soltanto campione di passerelle, vuota propaganda e battaglie inutili e spesso anche dannose per la città”. Così il comunicato di Fratelli d’Italia Civitavecchia