Frascarelli: “L’Amministrazione non si dimentichi di via della Madonnella”

CIVITAVECCHIA – Dal Consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giancarlo Frascarelli:

“Leggo la richiesta garbata dei residenti di via della Madonnella, inerente manutenzione e rifacimento della strada di quel quartiere. Ricordo gli impegni presi in campagna elettorale nei vari sopralluoghi con a capo il sindaco. Ora leggendo le informazioni diramate, tramite gli organi di stampa locale, dall’amministrazione comunale, inerente i prossimi imminenti cantieri per il rifacimento di molte strade cittadine, per un opera che si agira sui due milioni e mezzo di euro circa (se non erro), spero di poter vedere anche la risistemazione della strada di via della Madonnella. Non posso altresi non riportare alla luce quanto fin qui fatto. Dal primo giorno in cui ci siamo insediati, ossia dal 2019, non ho mai mollato, ho sempre ricordato ad assessori e sindaco di quella estrema necessità, di non dimenticare, di non trascurare tra le tante urgenze ed interventi di manutenzione stradale, anche quello di via della Madonnella, con me a testimonianza autorevoli esponenti di quella zona.

Spero che ci siano delle risposte in tempi brevi, sono trascorsi tanti mesi e giustamente i residenti ci fanno notare che ancora non si é visto nulla.

Sarò a disposizione degli stessi per qualsiasi iniziativa al fine di far rispettare gli impegni presi”.

