CIVITAVECCHIA – Forza Italia esulta per il risultato elettorale in città.

“Lo avevamo detto prima del voto, lo possiamo dire a maggior ragione anche dopo: Forza Italia a Civitavecchia ha dato una straordinaria prova di vitalità – commentano dal Coordinamento cittadino – Il partito ha infatti ottenuto più della media nazionale, confermando il ruolo centrale da sempre avuto nelle dinamiche politiche cittadine. Il che avviene peraltro in parallelo con la crescita e l’affermazione a livello nazionale di una classe dirigente venuta dal territorio, come dimostra anche la splendida riconferma di Alessandro Battilocchio, il cui tradizionale “traino” è però mancato nel nostro collegio. Visto che il dato (quasi il 10% al Senato) è il più alto dell’Alto Lazio e di Roma, possiamo per un momento riferire il voto politico anche al dato locale, per dire che ciò rappresenta senza dubbio un riconoscimento da parte dell’elettorato di un’azione amministrativa positiva portata avanti dal nostro gruppo: assessori, consiglieri e delegati. Non è però questo un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora di più, partendo dal territorio per rappresentarlo adeguatamente nel prossimo Governo di centrodestra, finalmente espressione chiara della volontà degli elettori”.