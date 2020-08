Forza Italia entusiasta per la fontana alla Marina

CIVITAVECCHIA – “Civitavecchia può festeggiare il Ferragosto con la Fontana della Marina funzionante. E’ un altro traguardo tagliato dall’Amministrazione, perché fortemente voluto da Forza Italia, attraverso l’azione dell’assessorato ai Lavori Pubblici”.

Così in una nota Forza Italia Civitavecchia che, a fronte di problemi irrisolti e strutturali per la città, dall’inquinamento, alla disoccupazione, passando per i conti in rosso dei servizi pubblici, definisce “un traguardo” la riattivazione della fontanza a Piazza della Vita, attraverso un comunicato alquanto grottesco.

“Si tratta dell’ennesimo risultato raggiunto nel primo anno di gestione dell’assessorato da parte del nostro partito – prosegue infatti la trionfalistica nota – che va ad aggiungersi alla chiusura del cantiere della voragine di via Bruno e alla contestuale riapertura di via Battisti, alla attenta programmazione di lavori sul servizio idrico e in particolare alla fresca notizia di una depurazione delle acque con sistemi all’avanguardia a Fiumaretta. La dimostrazione che i civitavecchiesi bene hanno fatto a scegliere Forza Italia come forza di governo”.