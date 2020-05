Forza Italia e Lista Tedesco: “Anche Giulivi sa quanto è importante completare la Civitavecchia-Orte”

CIVITAVECCHIA – “Ci sentiamo di dover rasserenare il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, preoccupato perché il Comune di Civitavecchia chiede il completamento della superstrada nel tratto tra Monte Romano e l’A12. Sono benvenute le richieste di tutelare l’ambiente e il territorio, ma altrettanto chiaramente va detto che occorre che il territorio non sia tenuto in ostaggio da preoccupazioni eccessive”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Forza Italia e Lista Tedesco, che aggiungono: “Lo stesso sindaco Giulivi, non più tardi di sette mesi fa, si diceva pronto, insieme a tutti gli amministratori viterbesi del suo partito, a dare vita a una battaglia per assicurare il completamento della superstrada. E non poteva essere altrimenti. Nella cultura del Centrodestra, dell’area liberale e riformista di governo non ci sono mai stati ecomostri, ma grandi opere funzionali allo sviluppo dei territori. E cultura di Centrodestra, dell’area liberale e riformista di governo è dire sì agli investimenti, alle imprese, all’occupazione. Senz’altro in questi sette mesi, giacché si era fatto pubblicamente carico del problema (ottobre 2019, Terme dei Papi) per dare una risposta concreta e progettuale al bisogno di collegare la nostra area alle grandi direttrici Nord-Sud di turismo e merci, ha potuto approfondire il tema della Civitavecchia-Orte, del tracciato verde o di quello viola. Come diceva quel tale il problema non è, caro sindaco Giulivi, di che colore sia il tracciato, o il gatto: l’importante è che acchiappi i traffici, o i topi. Magari entro il prossimo millennio”.