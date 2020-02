Forza Italia: “Buon lavoro ai nuovi amministratori di CSP”

CIVITAVECCHIA – Dal Coordinamento cittadino di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo:

“Forza Italia augura buon lavoro ai nuovi amministratori di Civitavecchia Servizi Pubblici e ai revisori dei conti della società. Si tratta di nomine sulle quali il nostro partito non ha avuto nessun tipo di scelta politica diretta, per nostra precisa decisione, per cui non ci sono assolutamente componenti ascrivibili a Forza Italia.

Forza Italia aveva ed ha un’altra idea su come gestire le partecipate (in questo caso la partecipata) e di conseguenza i soldi pubblici, che non ha conciso con le idee di alcune componenti politiche, con tutto il rispetto delle posizioni. Comunque nell’interesse esclusivo della città, siamo pronti a sostenere un’azione di energico risanamento dello stato finanziario e dei servizi erogati dalla società a partire già dai prossimi giorni, cercando di vigilare più di prima, in quanto la scelta politica inevitabilmente ci coinvolge”.

Forza Italia Civitavecchia – Il Coordinamento