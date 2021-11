Forza Italia a Pd e M5S: “Alla prossima conferenza”

CIVITAVECCHIA – Dal Coordinamento cittadino di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo:

“Abbiamo letto con stupore la nota stampa firmata tra gli altri da Scilipoti e Piendibene. Proprio loro, i primi firmatari delle due sfiducie alle uniche amministrazioni di centrosinistra degli ultimi 20 anni, ci insegnano come dovrebbero comportarsi i componenti di una maggioranza unita.

Ci fanno poi sorridere gli amici grillini che in cinque anni non sono riusciti a portare a termine neanche uno dei tanti progetti promessi, nonostante un governo monocolore. Loro sì, avrebbero avuto difficoltà a fare conferenze di quel genere.

Stiamo lavorando sodo da due anni e vogliamo spiegare e comunicare nel dettaglio ai cittadini cosa sta facendo il partito, quali sono i progetti portati avanti e i nostri obiettivi. Lo faremo ancora ora che il greenpass ci permette di incontrare nuovamente la cittadinanza.

Utilizziamo gli strumenti di comunicazione che abbiamo a disposizione, il Sindaco gode della nostra totale fiducia e sa che la sua fiducia in Forza Italia è ben riposta.

Continueremo a dare risposte ai cittadini che hanno voglia di fatti e non di sterili polemiche”.

Alla prossima conferenza”.

Coordinamento Forza Italia Civitavecchia