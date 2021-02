Forza Italia a Frascarelli: “Parla per invidia”

CIVITAVECCHIA – Da Forza Italia – Civitavecchia 2024 riceviamo e pubblichiamo:

“Giù le mani dall’Assessore De Paolis! La campagna di opere pubbliche avviata in questi giorni, dopo il lavoro di programmazione portato avanti dall’assessorato nel primo anno e mezzo di amministrazione, partito con Roberto D’Ottavio e che De Paolis sta proseguendo, sta evidentemente suscitando un travaso d’invidia nel consigliere Frascarelli, sul quale tuttavia non si può restare silenti. Alle difficoltà riscontrate nel settore idrico (per una disastrosa frana a Canale Monterano e non certo per “torpore”) l’Amministrazione ha comunque risposto sia con il Sindaco e l’Assessore De Paolis, che con la presenza di consiglieri comunali di Forza Italia che hanno volontariamente sostenuto la distribuzione di acqua in alcuni quartieri. È probabilmente di questo che Frascarelli soffre, vedovo della delega al settore idrico. Purtroppo però, quando si volta le spalle a un partito, succede che ci si deve dimettere. A proposito: all’Anci regionale aspettano ancora la “letterina” con cui Frascarelli libera la poltrona della vicepresidenza che ha occupato…”

