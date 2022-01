Forum PD Porto: “Fuori luogo licenziare i 26 lavoratori di Port Mobility in piena pandemia”

CIVITAVECCHIA – “Pensare che in piena crisi pandemica la Port Mobility voglia licenziare 26 unità lavorative lo troviamo veramente fuori luogo”. Lo dichiara in una nota il Forum PD del Porto, che torna ad invocare un intervento delle istituzioni per tutelare i lavoratori dell’impresa portuale.

“Come Forum PD del porto abbiamo da tempo richiesto un intervento complessivo sulle emergenze presenti – si legge nella nota – con interventi che guardino al futuro strategico del nostro Porto. Riteniamo che gli sforzi del Partito Democratico, sia Nazionale che Regionale non possano finire invano, sono stati raggiunti importanti risultati per sostenere il deficit economico subito dallo Scalo tutto a causa dalla Pandemia. Noi come Forum siamo e saremo vicini alle iniziative intraprese dai lavoratori e alle organizzazioni sindacali nelle varie crisi del porto in questi anni, sicuramente continueremo a farlo con tutta la nostra forza, in modo specifico oggi ai lavoratori della Port Mobility. Chiediamo che le istituzioni a tutti i livelli, si mettano insieme e sappiano dare una risposta concreta rapida ed efficace al fine di scongiurare i licenziamenti e sormontare queste crisi”.